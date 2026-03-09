Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 47 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2-8 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak'ta 47 Şüpheli Yakalandı
