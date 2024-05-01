Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi Hatay'da defnedildi - Son Dakika
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

Şırnak\'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş\'ın cenazesi Hatay\'da defnedildi

Şırnak'ta meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi, Hatay Valisi, Payas Belediye Başkanı ve birçok vatandaş katıldı. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Payas Asri Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

01.05.2024 14:30
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

Ertaş'ın (27) naaşı, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Hanifi Özlen, cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası Ertaş'ın naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi Hatay'da defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi Hatay'da defnedildi - Son Dakika
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