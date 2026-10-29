Şırnak’ta Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika
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Şırnak’ta Cumhuriyet coşkusu

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Şırnak’ta Cumhuriyet coşkusu
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ŞIRNAK’ta Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

ŞIRNAK'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Birol Ekici, "Milletçe ve özellikle Şırnaklılar olarak 40 yıldır teröre karşı mücadele verdik. Hamdolsun bugün terör bitmiştir" dedi.

Şırnak'taki kutlamalar, Vali Birol Ekici'nin Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan kutlama programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'na alındı. Buradaki törende Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç katılanların bayramını kutladı. Program; öğrencilerin hazırladığı oratoryo, cimnastik ve halk oyunları gösterileri, okunan şiirler ile bayrak gösterileriyle devam etti.

BİN YILDIR BİRLİKTE YAŞAYAN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ DAHA DA GÜÇLENECEKTİR'

Törende konuşan Vali Birol Ekici, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle kentin kalkınmasının ivme kazanacağını ifade ederek, "Milletçe ve özellikle Şırnaklılar olarak 40 yıldır teröre karşı mücadele verdik. Hamdolsun bugün terör bitmiştir. Binlerce yıldır bu coğrafyada etle tırnak gibi birlikte yaşayan Türklerin, Kürtlerin ve Arapların kardeşliği önümüzdeki dönemde daha da güçlenecektir. Değerli hemşehrilerim, birlik ve beraberliğimizi korumak için bugüne kadar çok bedel ödedik. En çok bedeli de 3 bin 57 şehit veren şehrimiz ve bu şehrimizde görev alan polisimiz, jandarmamız, öğretmenimiz ve hemşirelerimiz ödemiştir. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyüyen 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştığımız zaman artık analarımız ağlamayacaktır. Kalkınma hamlemiz hız kazanacaktır. Daha çok petrol üreteceğiz, daha hızlı kalkınacağız. Daha fazla çocuğumuz mühendis, öğretmen, mimar ve doktor olacak. Çocuklarımız geleceğe umutla bakacak. 1000 yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bugüne kadar Cumhuriyeti korumak ve geliştirmekle uğraştık. Ama Cumhuriyet'in 2'nci Yüzyılı'nda ülkemizin küresel bir aktör olarak yükselişini hep birlikte göreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA
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