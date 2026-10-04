Şırnak'ta jandarma 3 tırda 19 tabanca ve uyuşturucu buldu, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta jandarma 3 tırda 19 tabanca ve uyuşturucu buldu, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Şırnak\'ta jandarma 3 tırda 19 tabanca ve uyuşturucu buldu, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak'ta dün Silopi ve Cizre'deki kontrol noktalarında jandarmanın 3 tırda yaptığı aramada 19 tabanca, 24 şarjör ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şırnak'ta 3 tırda yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Silopi ve Cizre ilçelerinin kontrol noktalarında 3 tırda arama gerçekleştirildi.

Tırların gizli bölmelerine gizlenmiş 19 tabanca, 24 şarjör, 584 gram skunk, 460 gram kannabinoid, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaJandarmaSilopiŞırnakGüncelSon Dakika

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