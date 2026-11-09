Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadelede gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadelede gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Şırnak\'ta kaçakçılıkla mücadelede gözaltına alınan 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı
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Şırnak'ta 2-8 Kasım'da kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2-8 Kasım'da terörün finans kaynaklarının önlenmesine yönelik kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 18,01 gram esrar, 0,26 gram eroin, 35,70 gram sentetik uyuşturucu, 17,93 gram bonzai, 14 sentetik ecza ve 5 bong ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Kaçakçılıkla Mücadele3. SayfaŞırnakGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadelede gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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