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Şırnak'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve buzlanma uyarısında bulundu. Gece saatlerinde kent merkezi, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle buzlanma, tipi, don, ulaşımda aksama ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Şırnak\'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı
23.01.2024 - 22:10,
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Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, gece saatlerinde kent merkezi, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle buzlanma, tipi, don, ulaşımda aksama ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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