Şırnak\'ta kar ve sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin partisi CHP'nin adayı Zekai Sana'dır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek yaptığı konuşmada, CHP'nin adayı Zekai Sana'ya destek çağrısı yaptı. Özel, iki adayın aynı olduğunu belirterek, AK Parti'ye oy veren CHP'lilere ihanet olduğunu söyledi. Ayrıca, CHP'nin belediye başkanlarının açık ocak işletmeciliğine karşı duracağını ve altın şirketlerinin adaylarına oy verilmemesi gerektiğini vurguladı.