Şırnak'ta Kuyumcudan 50 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika
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Şırnak'ta Kuyumcudan 50 Bin TL'lik Hırsızlık

Şırnak\'ta Kuyumcudan 50 Bin TL\'lik Hırsızlık

Şırnak'ta kapalı bir kadın, kuyumcudan 50 bin TL değerinde altın künye çaldı. Olay kamerada.

05.11.2024 17:00
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ŞIRNAK'ta bir kadın, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 50 bin TL değerinde altın künye çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ekim'de saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Hastane Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Müşteri gibi dükkana gelen bir kadın, altın künye bakacağını söyleyerek, model gösterilmesini istedi. Kuyumcu Selim Hamitoğlu'nu oyalayan kadın, bu sırada el çabukluğuyla 50 bin TL değerindeki bir altın künyeyi aldı. Diğer ürünlere de bakan, evdeki altınlarını getirip beğendiği künyeyi alacağını söyleyen kadın, 600 TL kapora vererek kuyumcudan ayrıldı. Daha sonra künyenin yokluğunu fark eden ve güvenlik kamerasına bakarak kadının hırsızlık yaptığını gören Hamitoğlu, polise şikayette bulundu.

'PROFESYONEL HIRSIZ, CAMA BİLE DOKUNMAMIŞ'

Selim Hamitoğlu, kadının sadece gözlerinin gözüktüğünü belirterek, "Kapalı, çarşaflı bir bayan, tamamen kapalı. Sadece gözleri görülen bir bayan içeri girdi. Bir künye beğendiğini söyledi. Künyeleri istedi. Önüne 2 tabla künye verdim. 2 tane künye ile beni oyalamaya çalıştı. O esnada bir tanesini beğendiğini söyledi. Fiyatta anlaştık. Sonra altınlarının evde olduğunu, gidip getireceğini, künyeyi alacağını söyledi. O esnada 16 gram civarında 50 bin TL değerinde bir künyemizi çalmış. Fark etmemişiz. O gittikten sonra künyeleri saydık. Eksik olduğunu anladım. Kameraları inceledik ve çaldığını gördük. Bu hırsızın profesyonel bir hırsız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü parmak izi geçmesin diye cama bile dokunmamış. Muhtemelen birçok hırsızlık olayına karışmış biri, toplumumuza çok zarar vermiştir. İnşallah yakalanır diyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kuyumcudan 50 Bin TL'lik Hırsızlık - Son Dakika

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