Şırnak'ta Şantajdan 2 Tutuklama

ŞIRNAK'ta telefonla aradıkları kişiden tehdit ve şantaj yoluyla para istedikleri belirlenen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta, telefonda kendisini asker olarak tanıtan bir kişinin 'aranman var' diyerek tehditte bulunup aranma kaydını silmesi karşılığında 500 bin TL para istediği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından seri numaraları alınan para, kontrollü şekilde ihbar eden kişiye verildi. Belirlenen noktada paranın teslimi sırasında 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

