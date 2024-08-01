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Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan kaya kartalı, Şırnak Doğa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından yaşam alanına bırakıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, geçen hafta vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Kaya kartalı yapılan tedavi ve rehabilitasyonun ardından Şırnak- Siirt karayolunun 20. kilometresinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şırnak Doğa Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kaya kartalının tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşamını idame edebilecek seviyeye geldiğini ve doğaya bırakıldığını ifade etti. Kalay, ayrıca Uludere ilçesinde dün bir vatandaş tarafından arazide yaralı bulunan çobanaldatan kuşunun kendilerine ulaştığını ve gerekli tedavinin ardından yaşam alanına bırakacaklarını dile getirdi.

Kalay, vatandaşlardan, arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.