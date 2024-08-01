Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı

Şırnak\'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Şırnak Doğa Milli Parklar Şube Müdürü, vatandaşlardan yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.

01.08.2024 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan kaya kartalı, Şırnak Doğa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından yaşam alanına bırakıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, geçen hafta vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Kaya kartalı yapılan tedavi ve rehabilitasyonun ardından Şırnak- Siirt karayolunun 20. kilometresinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şırnak Doğa Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kaya kartalının tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşamını idame edebilecek seviyeye geldiğini ve doğaya bırakıldığını ifade etti. Kalay, ayrıca Uludere ilçesinde dün bir vatandaş tarafından arazide yaralı bulunan çobanaldatan kuşunun kendilerine ulaştığını ve gerekli tedavinin ardından yaşam alanına bırakacaklarını dile getirdi.

Kalay, vatandaşlardan, arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 22:01:55. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement