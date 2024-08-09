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Şırnak'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerini galerici olarak tanıtıp mağdurlara zorla senet imzalattıkları, kar elde etmek amacı ile yıl içinde birden fazla kişiye borç para verdikleri, kendi kazançları doğrultusunda komisyon, faiz ve masraf gibi gerekçelerle haksız kazanç elde ettiklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????