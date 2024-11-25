Şırnak'ta Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

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Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18-24 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 1'i ilgili il birimine teslim edilirken, 2'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.