Şırnak Valiliği, yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde Pazar gecesine kadar kar beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel buzlanma ve don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Yağmur ve Kar Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?