Şırnak'ta Yağmur ve Kar Uyarısı

Şırnak Valiliği, yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde Pazar gecesine kadar kar beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel buzlanma ve don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.