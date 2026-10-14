Şırnak'ta yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor, Valilik ani sele karşı uyardı

Şırnak'ta yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor, Valilik ani sele karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Valiliği, kent genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği belirtildi; ani sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması istendi.
Şırnak Valiliği, kentte yarın beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ifade edilen paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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