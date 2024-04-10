Şırnak ve Mardin\'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Şırnak geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verileri ışığında, Şırnak il geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programında, "Her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz" dedi. Erdoğan İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamalarıyla ilgili de konuştu.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nde yaşayan sakinleri ziyaret etti. Başkan Adıgüzel, büyüklerimizle bayramlaşarak karanfil dağıttı.
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