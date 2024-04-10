Şırnak ve Mardin'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Şırnak ve Mardin'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Şırnak ve Mardin\'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak geneli ve Mardin'in doğusunda, önümüzdeki 2 saat içerisinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

10.04.2024 17:51  Güncelleme: 17:56
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Şırnak geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verileri ışığında, Şırnak il geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak ve Mardin'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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