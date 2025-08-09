Şirvan\'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Siirt'in Şirvan ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.
Ormanbağı ile Karaca köyleri arasındaki Kezer Çayı eteklerine piknik yapmaya giden vatandaşlar, dağ keçilerini fark etti.
Yamaçtan çaya inen anne ve yavruları, su içtikten sonra tekrar geldikleri yöne doğru gitti.
Dağ keçileri ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
