Tavşantepe'de Ara Seçim Yapılıyor - Son Dakika
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Tavşantepe'de Ara Seçim Yapılıyor

Tavşantepe\'de Ara Seçim Yapılıyor
07.06.2026 12:40
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Narin Güran cinayeti davasında hükümlü muhtar Salim Güran'ın görevden düşmesinin ardından ara seçim yapılıyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, Narin Güran cinayeti davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen dönemin muhtarı Salim Güran'ın görevden düşürülmesinin ardından ara seçim yapılıyor.

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Verilen ceza, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da onandı. Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda Tavşantepe Mahallesi'nde ara muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı. 234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.

Oy kullanmaya gelen Narin Güran'ın amcası Erhan Güran, "Narin kızımızın başına gelen, ailemizin başına gelen, kardeşim Salim Güran'ın muhtar olması ve tutuklanmasından sonra birinci azası Murat Kaya, yerine muhtar olarak görevlendirildi. Kendisi zaten bizim köylüdür ve muhtar olarak seçildi. Bugün ne kadar burada muhtarlık seçimi yapılıyorsa da Murat Kaya muhtar olacaksa da bizim gönlümüzde her zaman muhtar Salim Güran'dır" dedi.

'NARİN'İN MUHTARLIĞINI YAPIYORUM'

Tek aday olarak seçime giren Murat Kaya ise "Tavşantepe Mahalle muhtarıyım. Salim hapse girdiği için bana görev verdiler. Herhangi birisi de olsaydı ben çekilirdim onlara verirdim. Allah'ın izniyle ben şu anda Narin'in muhtarlığını yapıyorum. Allah'ın izniyle Salim çıktıktan sonra yine Salim'e devredeceğim bu muhtarlığı. Daha önce vekaletle muhtardım. Şu anda seçimle muhtarlık adaylığımı bırakmışım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Narin Güran, Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavşantepe'de Ara Seçim Yapılıyor - Son Dakika

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