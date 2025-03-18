Sis Dağı'nda Ayı Felaketi - Son Dakika
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Sis Dağı'nda Ayı Felaketi

Sis Dağı Yaylası'ndaki çığın ardından aç kalan ayılar, yayla evlerini talan etti.

18.03.2025 22:25
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Sis Dağı Yaylası'nda çığ faciası sonrası bu kez de ayı faciası yaşanıyor

Çığın ardından şimdi de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

TRABZON - Giresun ve Trabzon arasında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda geçtiğimiz hafta yaşanan çığ sonrası bu kez de aç kalan ayılar, yayla evlerini talan etti.

Giresun ve Trabzon il sınırlarında yer alan 2 bin 182 rakımdaki Sis Dağı Yaylası'nda geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında geçtiğimiz hafta meydana gelen çığ nedeniyle 20 ev ve bir cami kullanılamaz hale gelmişti. Çığ sonrası yaylalarına çıkan vatandaşlar, evlerinin kapısını vardıklarında büyük bir şok yaşadı. Evlerini onarıp yeniden düzenlemek isteyen vatandaşlar çığın ardından yaylada bu kez ayıların evlerini talan ettiğini gördü. Yayla evlerine giren ayılar eşyaları dağıttı, kapıları ve pencereleri parçaladı. Sis Dağı Yaylası'nda yaklaşık 20 evin zarar gördüğü belirtilirken, yaylacılar yetkililerden yardım istedi.

Sis Dağı Yaylası'nda evi zarar gören yaylacılardan Hasan Cebeci, geçtiğimiz günlerde yaylada yaşanan çığ faciasının ardından bu kez de ayı faciası ile karşılaştıklarını söyledi. Cebeci "Her yıl birkaç kez bu durumla karşılaşıyoruz. Kış uykusunda olması gereken ayılar ortalıkta dolaşıyor, evlerimize girip her şeyi parçalıyor. Camlar kırılmış, kapılar yerle bir, yataklarımız darmadağın. Yiyecek aramak için girdikleri belli ama her şeyi talan etmeleri bize büyük maddi zarar veriyor. Bu işe bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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