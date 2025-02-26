Sis İçindeki 1915 Çanakkale Köprüsü

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Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü mest etti

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sis nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 05.55 sıralarında transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı. Boğaz'da sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü de sis içinde adeta büyüledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sisler içindeki görüntüsü dron ile görüntülendi. Sis bulutu içindeki 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı.