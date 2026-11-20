Sis, Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde görüşü 50 metreye kadar düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Kayalarbaşı-Ortasökü mevkilerinde ulaşım yavaşlarken trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyarıyor.
Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
İki ilçenin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolunun Kayalarbaşı ile Ortasökü mevkilerinde yoğunlaşan sis, güzergahtaki ulaşımı yavaşlattı.
Görüş mesafesini 50 metreye kadar düşüren sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları noktasında uyarıyor.
Kaynak: AA
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