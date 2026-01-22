Şişli Belediyesi'nden Kaçak Yapılara Müdahale - Son Dakika
Şişli Belediyesi'nden Kaçak Yapılara Müdahale

22.01.2026 10:49  Güncelleme: 12:08
Şişli Belediyesi ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında izinsiz inşa edilen yapıyı yıktı. Yıkım, 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında düzenlenen tutanaklar sonrası gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, İnönü Mahallesi'nde bir otelin çatı katında mevzuata aykırı şekilde inşa edilen ve tepkilere yol açan kaçak kısım, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Şişli Belediyesi, ilçe genelinde mevzuata aykırı yapılaşmaya karşı yürüttüğü denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde İnönü Mahallesi, 610 ada ve 24 parselde yer alan bir otelin çatı katında izinsiz olarak duvarların ve çatı örtüsünün tamamen kaldırıldığı; çatı eğiminin yükseltilerek çelik konstrüksiyonla yeni bir inşaata başlandığını tespit edildi.

Denetimler sonucunda '3194 Sayılı İmar Kanunu' kapsamında iki kez Yapı Tatil Tutanağı düzenlenen söz konusu kaçak yapılan kısım, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Otelin çatı katındaki kaçak inşaat ile ilgili Şişli Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alındı. Otelin çatı katında mevzuata aykırı şekilde yapılan inşaatın yıkımı Şişli Belediyesi ekiplerince geçen hafta sonu gerçekleştirildi.

Öte yandan, Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında düzenli koordinasyon ile yürütülen denetimlerle ilçe genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri, planlı ve periyodik bir şekilde önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Kaynak: ANKA

