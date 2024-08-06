Şişli'de Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı - Son Dakika
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Şişli'de Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı

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Şişli'de gece saatlerinde alkollü bir sürücü, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda şüpheli, aracını terk ederek alışveriş merkezinin otoparkına saklandı. Mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüphelinin aracında uyuşturucu madde ve silah bulundu.

06.08.2024 10:58
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ŞİŞLİ'de gece saatlerinde bir otomobil sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü yaşanan kovalamacanın ardından, aracını terk ederek alışveriş merkezinin otoparkına saklandı. Mahalle bekçileri kaçan şüpheliyi saklandığı otoparkta yakaladı. 0.87 promil alkollü olduğu belirlenen şüphelinin aracında bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Olay, Şişli Halaskargazi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Caddede denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 06 DPF 756 plakalı otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü polisin uyarısını dikkate almayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşandı.Bu sırada şüpheli kullandığı otomobili bir sokağa bırakarak yaya olarak olay yerinden kaçtı; ardından da bir alışveriş merkezinin otoparkına saklandı. Bu sırada devriye gezen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçiler şüpheliyi saklandığı otoparkta yakaladı.

"ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN KAÇTIM; SİLAH BANA AİT DEĞİL"

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde şüphelinin 0.87 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin 'Polisten neden kaçtınız' sorusu üzerine, 'Alkollü olduğum için kaçtım' şeklinde konuştu. Şüpheli araçta bulunan silaha ilişkin ise, 'Bana ait değil' dedi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli\'de Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı - Son Dakika

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