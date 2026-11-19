Şişli'de cip park halindeki iki araca çarpıp devrildi, cipteki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki Tanır Sokak'ta seyreden 34 CUK 609 plakalı cip, park halindeki otomobil ve panelvana çarptıktan sonra devrildi. Kazada cipte bulunan 2 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şişli'de park halindeki iki araca çarpıp devrilen cipteki 2 kişi yaralandı.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta seyreden 34 CUK 609 plakalı cip park halindeki otomobile ve panelvana çarparak devrildi.
Kazada cipte bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Cip, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?