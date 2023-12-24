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Şişli'de doktor darbedildi, bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de doktor darbedildi, bir şüpheli tutuklandı

Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı, hasta yakınları tarafından darbedildi. İki şüpheli gözaltına alındıktan sonra Muhammet Eren Ş. tutuklandı, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, hastane koridorunda güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli\'de doktor darbedildi, bir şüpheli tutuklandı
24.12.2023 - 13:01,
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Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Mertcan Yazıcı'nın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, doktor Yazıcı, görev esnasında hasta yakınları Muhammet Eren Ş. (17) ve Burak Ş. (27) tarafından darbedildi.

İhbar üzerine hastaneye gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli, Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Eren Ş. tutuklandı, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, doktor Yazıcı'nın hastane koridorunda darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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