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Şişli'de Kadının Çantasını Kapkaç Yöntemiyle Çalan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de Kadının Çantasını Kapkaç Yöntemiyle Çalan Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de sokakta yürüyen bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta Bozkurt Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu belirlendi ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan şüpheli, çanta hırsızlığı suçundan yargılanacak.

Şişli\'de Kadının Çantasını Kapkaç Yöntemiyle Çalan Şüpheli Tutuklandı
23.12.2023 - 11:35,
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Şişli'de sokakta yürüyen bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta Bozkurt Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olayını gerçekleştiren şüphelinin G.A. olduğunu belirledi.

Eskişehir Mahallesi'nde bir internet kafede olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sokakta yürüyen iki kadını takip eden zanlının, kadınlardan birinin elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçması yer aldı.

Kaynak: AA
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