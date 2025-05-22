Sivas Belediyesi'nden Gençlere Model Uçak ve Drift Alanı - Son Dakika
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Sivas Belediyesi'nden Gençlere Model Uçak ve Drift Alanı

22.05.2025 15:28
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Sivas Belediyesi, Nuri Demirağ Model Uçak Pisti ve Drift Alanı Projesi ile gençlere yönelik yeni bir spor ve teknoloji alanı oluşturuyor. Proje, modern altyapısı ve çeşitli etkinlik imkanı ile dikkat çekiyor.

Sivas Belediyesi'nden model uçak ve motor sporlarına özel alan

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen Nuri Demirağ Model Uçak Pisti ve Drift Alanı Projesi'nde saha çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sivas Belediyesi'nin gençlerin sportif ve teknolojik alanlardaki ilgisini desteklemek amacıyla başlattığı Nuri Demirağ Model Uçak Pisti ve Drift Alanı Projesi'nde saha çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Modern altyapısı ve çok yönlü kullanım imkanlarıyla dikkat çeken proje, şehrin sportif gelişiminin yanı sıra teknolojik altyapısına da katkı sağlamayı hedefliyor. Proje alanında model uçak pisti, drift alanı, seyir tribünleri ile eğitim ve etkinlik alanları gibi fonksiyonel bölümler yer alacak. Proje alanını ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Uzun, alanda görev yapan personele kolaylıklar dileyerek sürecin verimli ve planlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

"Güvenli bir alan sunacak"

Projenin özellikle gençlerin ilgisini çeken insansız hava aracı (İHA), model uçak ve motor sporları gibi alanlarda önemli bir boşluğu dolduracağını ifade eden Başkan Uzun, "Gençlerimizin büyük bir heyecanla beklediği bir projeyi daha Sivas'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nuri Demirağ'ın adını taşıyan bu proje, hem geleceğin mühendislerine ilham verecek hem de motor sporlarına ilgi duyan gençlerimize modern ve güvenli bir alan sunacak. Sivas'ımıza ve gençlerimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas Belediyesi'nden Gençlere Model Uçak ve Drift Alanı - Son Dakika

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