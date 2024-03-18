Sivas İlçelerinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Törenleri Düzenlendi

Sivas'ın Ulaş, Zara, Hafik ve Şarkışla ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Ulaş Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda ise öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Programa ilçe protokolü, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Zara
Zara Şehitliği'nde düzenlenen programda Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, anıta çelenk sundu.
Şehit mezarlarına karanfil bırakan ilçe protokolü, Zara Belediyesi Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.
Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğretmenler ve öğrenciler hazırladıkları oratoryo, şiir dinletisi, sinevizyon gösterimi gerçekleştirdi, kahramanlık türkülerini seslendirdiler.
Programın sonunda ilçe protokolü düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Hafik
Hafik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Anma programı daha sonra Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından Çanakkale Savaşı'ndan bazı kesitlerin yer aldığı tiyatro ve oratoryo sahneledi.
Programa Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.
Şarkışla
Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal ve beraberindekiler şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi.
Son Dakika › Güncel › Sivas İlçelerinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından sunulan ve Trakya Kalkınma Ajansının destek verdiği 'Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi' projesi tamamlandı. Proje kapsamında akademisyenlere eğitim verildi ve yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun önemi üzerinde duruldu. Projenin kapanışında Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, emeği geçenlere ve destek sağlayanlara teşekkür etti.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Söyleşide TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, üniversitelerle iletişim kanallarını güçlendirerek bilim insanlarına destek verdiklerini belirtti.
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki bir genç, tabancayla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, konteynerde intihar edildiği iddiasının gerçek olmadığını belirledi. İş yerinde çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Genç, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya gelmiş ve olayın gerçekleştiği konteynerde kalmaktaydı.
Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde yapılan törende çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlendi. Bodrum ve Dalaman ilçelerinde de benzer törenler gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladığı Konyaaltı Sahili'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm, yarın saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor. Proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.