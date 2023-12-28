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Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti

Gemerek ilçesine bağlı Akçaşar köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, M.E. (26) yönetimindeki kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sivas\'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti
28.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:14
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

M.E. (26) yönetimindeki 06 KLK 32 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Akçaşar köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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