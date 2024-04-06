Şarkışla\'da müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Elmalı köyünün Muhtarı Bünyamin Demiral'e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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