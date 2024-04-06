Şarkışla\'da müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu'ndan seçim açıklaması

Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, yenilenecek seçimler ile ilgili yapılan açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.