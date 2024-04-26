Sivas\'ın Suşehri ilçesinde öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verildi

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, öğrencilere yönelik yangın ve deprem eğitimi verildi.

Suşehri Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri Esenyaka köyünde Şehit Sezai Seven Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik yangın ve deprem anında alınması gereken önlemeler hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Suşehri Belediyesi İtfaiye Amiri Yalçın Kırılmaz, bölgenin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olduğunu söyleyerek, öğrencilere yangın ve deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlattı.

Öğrenilen her bilginin hayat kurtardığını vurgulayan Kırılmaz, "Depreme karşı, yangına karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Önemli olan o anda ne gibi acil önlem almalıyız. Bu konuları iyi öğrenmemiz gerekir. " dedi.