Sivas Koyulhisar'da 30 büyükbaş hayvandan 16'sı 2 metreden düşerek öldü - Son Dakika
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Sivas Koyulhisar'da 30 büyükbaş hayvandan 16'sı 2 metreden düşerek öldü

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Sivas Koyulhisar\'da 30 büyükbaş hayvandan 16\'sı 2 metreden düşerek öldü
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde dere yatağından geçirilen 30 büyükbaş hayvandan 16'sı, 2 metre yükseklikten düşerek öldü. Köylüler 14 hayvanı kurtarırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde dere yatağından geçirilen 30 büyükbaş hayvandan 16'sı, 2 metre yükseklikten düşerek öldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Köy çobanı, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için dere yatağından geçirmeye çalıştı. Bu sırada sürünün önünde bulunan 2 hayvan, 2 metre yükseklikten düştü. Arkadan gelen diğer hayvanların da öndekileri itmesi sonucu 30 hayvan daha dereye düşerek üst üste yığıldı. Yaşanan olayın ardından çoban, köylülerden yardım istedi. Hayvanlarda 14'ü köylüler tarafından kurtarılırken; toplam 16 büyükbaş hayvan öldü. Olayla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulunarak tutanak tuttu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas Koyulhisar'da 30 büyükbaş hayvandan 16'sı 2 metreden düşerek öldü - Son Dakika
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