Sivas'ta Dilencilere Yönelik Denetimler Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Dilencilere Yönelik Denetimler Artırılıyor

Sivas\'ta Dilencilere Yönelik Denetimler Artırılıyor

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, günlük olarak 2 ile 5 bin lira topladığı belirtilen dilencilere yönelik denetimlerini yoğunlaştıracak. Zabıta Müdürü Nuri Çayır, dilenciliğin son dönemde artmasıyla bir meslek haline geldiğini ve halkın huzurunu rahatsız ettiğini söyledi. Dilenci sorununun çözümünde emniyet teşkilatının katkı ve desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Çayır, denetimlerin artırılacağını ve el konulan paraların kamuya gelir olarak irat edildiğini belirtti.

20.05.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta zabıta ekiplerinin, günlük topladıkları miktar 2 ile 5 bin lirayı bulduğu belirtilen dilencilere yönelik denetimlerini yoğunlaştıracağı bildirildi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin birçok ilinde olduğu gibi kentte de son dönemde artan dilenciliğin halkın huzurunu ve vicdanını rahatsız edecek seviyeye ulaştığını ve bu durumun bir meslek haline geldiğini söyledi.

Ortaya çıkan görüntünün şehrin imajını da olumsuz etkilediğini belirten Çayır, "Toplumu derinden rahatsız eden ve sosyal kökleri itibarıyla çeşitlilik arz eden bu problemle mücadele hem çok yönlü hem de çok aktörlü olmalıdır." dedi.

Dilenci sorununun çözümü noktasında emniyet teşkilatının katkı ve desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Çayır, "Hem kamu hem de toplum olarak birlikte çaba gösterdiğimizde hızlı ve kalıcı sonuç alınabileceğinin bilinmesi gerekir." diye konuştu.

Çayır, dilencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimlerin artırılacağını dile getirerek, "Geçtiğimiz hafta dilencilere yönelik yapılan uygulamalarda el konulan maddi kaynak kamuya gelir olarak irat edilmektedir. Bir dilencinin günlük olarak topladığı miktar değişmekle birlikte 2 ile 5 bin lira arasındadır. Bu aya vurulduğu zaman ciddi manada bir rakam elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

Zabıta Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Eyüp Yazıcı ise bazı dilencilerin topladıkları paraları baston ve ekmek içerisine, çocuk bezlerine sakladıklarını gördüklerini belirtti.

Kaynak: AA

Sivas Belediyesi, Zabıta, Çocuk, Ekmek, Sivas, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Dilencilere Yönelik Denetimler Artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Dilencilere Yönelik Denetimler Artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement