Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, arama kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak 2 çocuk kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumu ise ciddiyetini koruyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

12.06.2024 13:35
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Y.A. (20) yönetimindeki 16 BEF 721 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Buradan Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen S.E.A. da kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde aracın taklalar atarak devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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