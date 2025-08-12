Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 28 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından başlığıyla yaptığı paylaşımda, uyuşturucuya geçit olmadığını belirtti.
Siverek'te polis tarafından yapılan çalışmada 50 parça halinde 28 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını, 1 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te 28 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?