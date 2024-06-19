Siverek'te çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü.
Fırat Mahallesi'nde elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın, buğday ekili tarlaya sıçradı.
Dumanı fark eden mahalle sakinleri, traktör ve iş makineleriyle alevlerin önünü kesmeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 40 dönüm buğday ekili alan yandı.
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