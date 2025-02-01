Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.
G.A. idaresindeki 51 ACE 490 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sefer Rüzgar Şirin'e (13) çarptı.
Ağır yaralanan Şirin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Çocuk Araç Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
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