Siverek'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Memet Kadri Adıgüzel (59) idaresindeki 45 BBF 554 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile Sevdenur ve Nihayet Adıgüzel yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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