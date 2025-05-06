Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan AK Parti İlçe Başkanına Sert Yanıt - Son Dakika
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Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan AK Parti İlçe Başkanına Sert Yanıt

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Potoğlu'nun TV programlarına çıkışını eleştirmesine sert bir şekilde karşılık verdi ve kendisinin hazır sorularla çıkmadığını vurguladı.

06.05.2025 18:26  Güncelleme: 19:31
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(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Potoğlu'nun, "TV programlarına çıkıp hazırlanmış sorularına cevap vererek, kendiniz çalıp kendiniz oynayın" sözlerine, "Biz hiçbir çıktığımız programda hazır sorularla çıkıp hazır cevaplar vermiyoruz. Beni Eskişehir basını çok iyi tanır" yanıtını verdi.

Sivrihisar Belediyesi olağan meclis toplantısının ardından gündem dışı söz alan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Potoğlu, Dökmeci'ye yönelik, "TV programlarına çıkıp hazırlanmış sorularına cevap vererek, kendiniz çalıp kendiniz oynayın hoş değil" ifadelerini kullandı.

Dökmeci ise Potoğlu'nun sözlerine, "Aldığınız sorularla kendiniz çalın kendiniz oynayın sözünüzü şiddetle reddediyorum. Ayrıca bu sözünüz için Eskişehir basınından acilen özür dilemelisiniz. Biz hiçbir çıktığımız programda hazır sorularla çıkıp hazır cevaplar vermiyoruz. Beni Eskişehir basını çok iyi tanır. Ben spontene ne sorarsanız sorun diyen bir başkanım. Eskişehir basınından özür dileyin. Basın Mensuplarımızdan ister şimdi ister sonra özür dileyin. Hiçbir Eskişehir basını al gülüm ver gülüm yapmaz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan AK Parti İlçe Başkanına Sert Yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivrihisar Belediye Başkanı'ndan AK Parti İlçe Başkanına Sert Yanıt - Son Dakika
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