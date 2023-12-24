Slovakya\'da Prag saldırısı benzeri eylem yapma niyetinde olan kişi gözaltına alındı

Slovakya'da, "Prag'da meydana gelen saldırıya benzer bir eylem yapma niyetinde" olduğunu söyleyen bir kişi gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, Slovakya'da polis, yetkilileri arayarak "Prag'da olanları yapma niyetinde" olduğunu ve silah edinmek istediğini aktaran 64 yaşındaki kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu kişinin acil duruma yol açmaktan 2 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Çekya'daki silahlı saldırı

Başkent Prag'daki Karls Üniversitesi'nde 21 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Petr Fiala, ülkenin yakın tarihinin en kanlı saldırısı nedeniyle Bakanlar Kurulunun 23 Aralık'ı ulusal yas ilan ettiğini duyurmuştu.