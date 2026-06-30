Slovenya'da 'Black Cube' İddiaları Reddedildi - Son Dakika
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Slovenya'da 'Black Cube' İddiaları Reddedildi

30.06.2026 15:41
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Slovenya Meclisi, İsrailli şirketin seçim sürecine etkisini araştırma önerisini reddetti.

Slovenya Meclisi'nde, muhalefet partilerinin "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin ülkedeki genel seçim sürecini doğrudan etkilediğine dair iddiaların soruşturulması için komite kurulması önerisi iktidar koalisyonunca engellendi.

Slovenya Meclisi, "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin ülkede 22 Mart'ta düzenlenen genel seçim sürecini doğrudan etkilediğine dair iddiaların soruşturulması için komite kurulmasına yönelik olağanüstü gündemle toplandı.

Meclis Başkanı Zoran Stevanovic liderliğindeki olağanüstü oturumda, komite kurulmasına yönelik oylama yapıldı.

Oylamada, iktidar koalisyonundan 38 milletvekili "hayır" oyu kullanarak, İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki seçime etkisinin soruşturulmasını "gündem dışı" bırakmış oldu.

İktidar milletvekilleri, soruşturmanın "siyasi hesaplaşma" amacı taşıdığını savunurken, iktidardaki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) ise "Black Cube" şirketinin etkisinden çok olayın kamuoyuna nasıl "sızdırıldığının" araştırılmasını talep etti.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, genel seçim öncesinde iktidarın, İsrailli istihbarat şirketi "Black Cube"un Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddiaların araştırılmaması için meclis çalışmalarını engellediği kaydedildi.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, "Black Cube" şirketinin yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve seçimden sonra Başbakan olarak göreve gelen SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcisi gibi tanıttığını belirten dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu.

Eski Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Black Cube" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: AA

Slovenya, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'da 'Black Cube' İddiaları Reddedildi - Son Dakika

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