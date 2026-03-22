Slovenya'da Genel Seçim Başladı - Son Dakika
Slovenya'da Genel Seçim Başladı

22.03.2026 10:18
Slovenya'da 90 milletvekilini belirlemek için oy verme işlemi başladı, sonuçlar 20.30'da açıklanacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya'da, 90 sandalyeli ulusal meclisi belirlemek için düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi başladı.

Slovenyalı seçmenler, yerel saatle 07.00'de, ülke genelinde kurulan 3 binden fazla sandıkta oy kullanmaya başladı.

Seçimde, kayıtlı 1 milyon 700 binden fazla seçmen, 90 milletvekilini belirlemek için 19.00'a kadar oy kullanabilecek. Yurt dışındaki temsilciliklerde ise 29 sandıkta oy verme işlemi yapılabilecek.

Devlet Seçim Komisyonu (DVK) tarafından seçime dair ilk sonuçların 20.30'da açıklanması bekleniyor.

DVK Direktörü Igor Zorcic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 22.00'ye kadar oyların yüzde 70'ini saymayı hedeflediklerini belirtti.

Slovenya'da genel seçim, orantılı temsil esasına dayanan bir sistemle yapılıyor. Ülke 8 seçim bölgesine ayrılırken bu bölgelerden toplam 88 milletvekili seçiliyor, İtalyan ve Macar azınlıklar için ayrılan birer sandalye ile ulusal meclis 90 üyeden oluşuyor.

AB ülkesi Slovenya'da son genel seçim 2022'de yapılmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slovenya'da Genel Seçim Başladı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 10:29:42.
SON DAKİKA: Slovenya'da Genel Seçim Başladı - Son Dakika
