Slovenya'dan İsrail'e Yaptırım

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini bildirdi.

Fajon, Slovenya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümet toplantısında, İsrailli siyasetçiler Ben-Gvir ve Smotrich'in Slovenya'da "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Fajon, "Bu karar, Gazze'deki dayanılmaz koşulların iyileştirilmesi ve sivillerin acısının sona ermesi için İsrail hükümetine bir baskıdır." ifadesini kullandı.

Slovenya bu kararla İsrailli bakanlara yönelik yaptırım kararı alan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Slovenya Meclisi, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.