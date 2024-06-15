Sma Eylemcisi Tutuklandı - Son Dakika
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Sma Eylemcisi Tutuklandı

İstanbul'da üzerinde SMA yazılı aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurarak bir süre ulaşımın kapanmasına neden olan Resul Can Çatı, "halk arasında korku ve panik yaratmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

15.06.2024 18:30
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(İSTANBUL) - İstanbul'da üzerinde SMA yazılı aracını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurarak bir süre ulaşımın kapanmasına neden olan Resul Can Çatı, "halk arasında korku ve panik yaratmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

Resul Can Çatı, dün 22.14 sıralarında üzerinde SMA yazan aracı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurarak trafiği aksatmıştı. Polis olası tehlikelere karşı ulaşımı çift yönlü kapatmış, bir süre sonra da şüpheliyi ikna ederek gözaltına almıştı. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Resul Can Çatı, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin, eylemi SMA hastalarının durumuna dikkat çekmek için gerçekleştirdiğini söylediği ve pişman olmadığını belirttiği öğrenildi.

Savcılık, ifadesi tamamlanan şüpheliyi "halk arasında korku ve panik yaratmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme de savcının istemine uyarak tutuklama kararı verdi ve Resul Can Çatı'yı cezaevine gönderdi.

Kaynak: ANKA

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