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SMA Tip 1 hastası İbrahim için 1,8 milyon dolar toplandı - Son Dakika
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SMA Tip 1 hastası İbrahim için 1,8 milyon dolar toplandı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, SMA Tip 1 kas hastası 1,5 yaşındaki İbrahim Çalış adına başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gerekli olan 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Kampanya yüzde 100 seviyesine ulaşınca kutlama programı düzenlendi.

SMA Tip 1 hastası İbrahim için 1,8 milyon dolar toplandı
11.12.2023 - 21:20,
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ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, SMA Tip 1 kas hastası 1,5 yaşındaki İbrahim Çalış adına başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gerekli olan 1 milyon 800 bin dolar toplandı.

Sungurlu ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış'ın, tedavisi için başlatılan yardım kampanyası dün itibariyle yüzde 100 seviyesine ulaştı. Kampanyanın istenilen seviyede gerçekleşmesi sonrası, kutlama programı düzenlendi. Programa Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Tekercioğlu, belediye başkan yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan, Belediye Meclis üyeleri Ali Keçelioğlu, Mesut Özsaray, Mehmet Tevfik Akyüz ve Ömer Taştemur, İbrahim bebeğin annesi Tuğba Çalış, babası Mansur Çalış, yakın akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kampanyanın başladığı ilk andan itibaren desteklerini esirgemediği için Başkan Abdulkadir Şahiner'e teşekkür eden Mansur Çalış, "Uzun bir zamandır gecemiz gündüzüme karışmıştı. Çok emek verdiniz çok çabaladınız. Evladımız sağlığına inşallah kavuşacak. Sayın başkanımız hep yanımızda oldu. Bizimle ağladı bizimle güldü. Sağolsun desteğini hiç unutmayacağız. Kampanyamıza destek olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

İbrahim bebeğin sağlığına kavuşması için emek veren herkese teşekkür eden Başkan Şahiner ise, "İbrahim hepimizin evladı. Çok şükür istediğimiz sonuca ulaştık. Tuğba kızım beni aradı, kampanya bitti başkanım dediğinde birlikte ağladık. Allah'ın izniyle yavrumuz ilacını alacak. Rabbim kimseyi evladı ile imtihan etmesin. Tüm hastalarımıza şifa versin" dedi.

Daha sonra gökyüzüne İbrahim bebek için balonlar uçuruldu.

Kaynak: DHA
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Hisarcık, Sungurlu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: SMA Tip 1 hastası İbrahim için 1,8 milyon dolar toplandı - Son Dakika
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