Smotrich'ten Gazze İşgali Çağrısı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde saldırıların sürdürülerek tamamının işgal edilmesi ve burada askeri bir yönetim kurulması yönündeki çağrısını yineledi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki işgale son verecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Smotrich, "Sayın Başbakan, bu savaşı zaferle bitirme gerekliliği hakkında yaptığınız açıklamanız önem taşıyor. Bu savaşa yaklaşımımızı değiştirmeli ve gerekirse askeri yönetim korkusu olmadan Gazze Şeridi'nin tamamen işgaline doğru ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın "yok edilmesi" gerekliliğine vurgulayan Smotrich, "Hamas yok edilmeli ve Gazze bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

Hamas'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini yineleyen Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri sürgün planının" gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını söylemişti.

Netanyahu, temel hedeflerinin, "gönüllü göç" adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğuna dikkati çekmişti.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.