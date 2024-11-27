ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde İdil ilçesi Yeni Mahalle'deki bir evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından, evde bulunan 8 kişi etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişilerden 5'i, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Son Dakika › Güncel › Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı 8 Kişiyi Hastaneye Kaldırdı - Son Dakika
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