Şoförün Kahramanlık Anı

EDİRNE Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) midibüsünde fenalaşan yolcuyu, aynı zamanda emekli polis olan şoför Ayhan Korkmaz (52), hastaneye yetişirdi. Korkmaz, "Hastalık bu, herkesin başına gelebilir, herkes rahatsızlanabilir. Yine olsa yine yaparız. Diğer bütün arkadaşlarım da aynı şeyini yaparlar" dedi.

Yıldırım Mahallesi-Otogar seferini yapan ETUS midibüsünde, pazar günü genç bir kız fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine midibüsü durduran şoför Ayhan Korkmaz, fenalaşan yolcunun kontrol etti. Korkmaz, daha sonra aracı Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sürdü. Genç kız, burada tedavi altına alındı. Ayhan Korkmaz'ın fenalaşan hastayı götürdüğü anlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

'ANİ BİR KARARLA HASTANEYE YETİŞTİRDİK'

Ayhan Korkmaz, verdiği ani kararla yolcuyu hastaneye götürdüğünü söyleyerek, "Kızın rahatsızlandığını söylediler. Aracımı durdurup bir baktım. Baygınlık geçiriyordu, biraz kendindeydi tam olarak bayılmamıştı daha. O anda bir karar vermek zorunda kaldım. Hani ambulans mı çağırayım, yoksa bir an önce kendim mi götüreyim diye. Hastaneye de yakın konumdaydım. Ani bir karar vererek hızlı bir şekilde kardeşimizi hastaneye acile yetiştirdik" diye konuştu.

'YİNE OLSA YİNE YAPARIZ'

Olayın ardından, genç kızın babasının da kendisini arayıp teşekkür ettiğini ifade eden Ayhan Korkmaz, "Daha sonra babası bana ulaşmış, telefonumu falan almış. Arayıp beni teşekkür etti. Kızının iyi durumda olduğunu söyledi. Havalar sıcak biliyorsunuz, su kaybı yaşamış ondan dolayı tansiyonu düşmüş zannedersem. Ama durumunun iyi olduğunu söyledi, arayıp teşekkür etti. Hastalık bu, herkesin başına gelebilir. Yolcular da anlayışla karşıladılar. Kimse bir şey demedi. Bu herkesin başına gelir. Herkes rahatsızlanabilir. Yine olsa yine yaparız. Diğer bütün arkadaşlarım da aynı şeyini yaparlar. Ben emekli polisim. 3 yıl önce emekli oldum. Biraz tecrübe de var bu konularda" ifadelerini kullandı.