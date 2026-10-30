Sofya\'daki 15. Dünya Roman Kongresi\'nde yaklaşık 40 ülkeden temsilci bir araya geldi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya, yaklaşık 40 ülkeden Roman kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren 15. Dünya Roman Kongresi'ne ev sahipliği yaptı.

Sofya'da bir otelde düzenlenen kongrede, Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerindeki Roman toplumunun birliği, temsili ve gelecekteki gelişimi konuları ele alındı.

"Birleşik Sivil Girişimler" Derneği Başkanı ve kongrenin organizatörü Toma Mladenov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye dünyanın farklı bölgelerinden Roman temsilcilerinin katıldığını söyledi.

İlk Dünya Roman Kongresi'nin Londra'da düzenlenmesinin üzerinden 55 yıl geçtiğini belirten Mladenov, bu süre içinde yeni uluslararası Roman kuruluşlarının kurulduğunu ve önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Mladenov, buna karşın Roman toplumunun yaşam koşullarında kayda değer bir iyileşme sağlanamadığına işaret ederek, yoksulluk, eğitim düzeyinin düşüklüğü ve toplumsal bütünleşme sorunlarının özellikle Balkan ülkelerinde devam ettiğini dile getirdi.

Kongrenin temel amacının toplumu ayrıştıran unsurlar yerine birleştiren konulara odaklanmak olduğunu kaydeden Mladenov, kongrenin ardından farklı ülkelerde düzenlenecek ulusal toplantılara katılarak Roman temsilcileriyle işbirliğini geliştirmeyi planladıklarını aktardı.

Mladenov, Roman toplumunun en büyük sorunlarından birinin kendi içindeki bölünmüşlük olduğunu vurgulayarak, farklı ülkelerden temsilcilerin yer alacağı, etkin ve işlevsel bir konsey oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.