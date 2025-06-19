Söke Belediyesi'nden Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü

(AYDIN) - Söke Belediyesi, Adalet Bakanlığı Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile yükümlülerin toplumsal hayata uyum sağlamaları, sosyalleşmeleri ve yaşamlarını yeniden düzenleyerek, sağlıklı bireyler olarak toplumda aktif rol almaları hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Söke Belediyesi arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik sosyal uyum ve destekleyici çalışmalar hayata geçirilecek.

Protokol, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin tarafından imzalandı. Söke Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen törende, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Ali Osman Karaca ve Uzman Eylem Üstünbaş da hazır bulundu.

Protokolün temel amacı, yükümlülerin toplumsal hayata uyum sağlamaları, sosyalleşmeleri ve yaşamlarını yeniden düzenleyerek sağlıklı bireyler olarak toplumda aktif rol almalarını sağlamak olarak öne çıkıyor. Çalışmalar ile suç tekrarının önlenmesi de hedefleniyor. Protokol kapsamında Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik geliştirici ve destekleyici programların hazırlanması ve yürütülmesi planlanıyor. İş birliğiyle yapılacak çalışmalar ile hem yükümlüler hem de aileleri için toplumsal dayanışmayı artıracak projeler hayata geçirilecek.