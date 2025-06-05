Söke\'de Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Aydın ve Muğla'daki turizm merkezlerine gidecek sürücüler, Aydın'ın Söke ilçesinde yoğunluğa neden oldu.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum gibi tatil beldeleri için geçiş noktası konumundaki Aydın-Söke kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

Argavlı mevkisinden başlayan araç kuyruğu kilometrelerce uzaktaki Novada Kavşağı'na kadar uzandı.

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği noktalarda jandarma ve polis ekipleri de trafik akışı ve güvenliği için çalışma yaptı.

Denetimlerini de sürdüren ekipler, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.